شيرين حمدي تعتذر عن منصب مستشار وزير التعليم

أفادت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن شيرين حمدي تقدمت باعتذار عن منصبها كمستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، بالإضافة إلى إشرافها على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وأوضحت المصادر أن الدكتور أحمد المحمدي، مستشار وزير التربية والتعليم، سيتولى مهام المنصب مؤقتًا لحين تعيين خلف لها.

جدير بالذكر أن شيرين حمدي كانت قد شغلت العديد من المناصب البارزة، منها الإشراف على الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التربية والتعليم، كما عملت مستشارة لرئيس صندوق تطوير التعليم، ومراجعة لدى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.