oraimo تُطلق "Watch Nova AM" أول ساعة ذكية بواجهة AI في مصر

أعلنت شركة oraimo، إطلاق ساعة Watch Nova AM الذكية في السوق المصرية، كأول ساعة ذكية مزودة بواجهة تعمل بالذكاء الاصطناعي (AI).

تأتي هذه الساعة لتلبية احتياجات عشاق التكنولوجيا والمستخدمين الباحثين عن تحسين جودة حياتهم اليومية، وذلك بأسعار ملائمة للمستهلك المصري.

تتميز Watch Nova AM بتكنولوجيا حديثة وتصميم أنيق يعكس أسلوب حياة المستخدمين النشطين. تأتي الساعة بشاشة AMOLED فائقة الوضوح بقياس 2.01 بوصة، مما يوفر تجربة عرض نابضة بالألوان ودقة استثنائية، مع كفاءة عالية في استهلاك الطاقة.

تتمتع الساعة بعمر بطارية يصل إلى 24 يومًا في حالة الاستخدام العادي، و60 يومًا في وضع الاستعداد، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للاستخدام اليومي دون الحاجة لإعادة الشحن بشكل متكرر.

تقدم oraimo Watch Nova AM العديد من الخصائص الفريدة، أبرزها:

تمنح شاشة AMOLED 2.01 بوصة تجربة عرض غنية وحيوية مع كفاءة في استهلاك الطاقة، مما يجعل الساعة الأفضل في فئتها السعرية.

كما توفر الساعة ميزة إنشاء واجهات مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر تطبيق oraimo Health App، حيث يمكن تصميم حتى 4 واجهات فريدة.

تدعم الساعة مراقبة شاملة تشمل قياس معدل ضربات القلب، قياس الأكسجين وضغط الدم، تتبع النوم والتنفس.

إدارة الإجهاد وتتبع الدورة الشهرية، تذكيرات لأنشطة صحية مثل شرب الماء أو تناول الأدوية.

تدعم الساعة أكثر من 100 وضع رياضي، مثل الجري، ركوب الدراجات، السباحة، واليوغا، مع توفير إحصائيات دقيقة عن المسافة، السرعة، والسعرات المحروقة.

تتمتع الساعة بأعلى معايير مقاومة الماء والغبار، مما يجعلها مناسبة للبيئات الصحراوية والرياضية.

تحتوي الساعة على ميكروفون ومكبر صوت مدمجين لإجراء واستقبال المكالمات، بالإضافة إلى التحكم في وظائف الهاتف مثل الكاميرا والموسيقى.