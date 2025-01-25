قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق غرفة كهربائية شرق الإسكندرية

تلقت الاجهزة الأمنية بالإسكندرية اليوم السبت بلاغ يفيد بوقوع حريق بغرفة كهرباء أسفل عقار النحاس بالحارة القبلية بمنطقة سان ستيفانو شرق المدينة، بدون حدوث آي خسائر بشرية.

سيطرت قوات الحماية المدنية منذ ساعات قليلة على حريق اندلع أسفل عقار بالحارة القبلية لسان ستيفانو، حيث انتقلت على الفور سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث بعد تلقي البلاغ.

وبعد المعاينة والفحص تبين أن الحريق أسفا العقار في المنطقة المشار إليها نشب نتيجة غرفة مليئة بالأسلاك الكهربائية، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق واخماده وتبريد محيطه.

تم تحرير محضر بالواقعة، والتاكد من عدم وجود اي إصابات أو خسائر بشرية، وجاري العرض على النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية.