«تالنت 360» تتوسع في السعودية.. وتكشف عن علامتها التجارية الجديدة

أعلنت شركة تالنت 360، الرائدة في تقديم حلول الموارد البشرية المتكاملة، عن نجاحها في إتمام جولة استثمارية بقيمة ستة أرقام، بقيادة C. STAR، وهي شركة سعودية بارزة متخصصة في دعم وتطوير الشركات الناشئة والنظم البيئية الريادية، وسيمكن هذا التعاون تالنت 360 من توسيع وجودها في المملكة العربية السعودية وتعزيز دورها في النظام البيئي المتنامي للأعمال في المملكة، بالإضافة إلى تقديم حلول الموارد البشرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تعيد تعريف كيفية إدارة الشركات لمواهبها وعملياتها.

وحققت تالنت 360 تقدمًا ملحوظًا منذ دخولها السوق السعودي في منتصف عام 2024، حيث اكتسبت عملاء في مختلف الصناعات وأثبتت نفسها كشريك موثوق للشركات، ليأتي هذا الاستثمار في لحظة محورية، حيث يتيح لتالنت 360 توسيع نطاق خدماتها في المملكة، وتعزيز محفظتها من الخدمات بما في ذلك إدارة المواهب، وبناء الفرق، وتطوير المهارات الشخصية، وبناء العلامة التجارية لصاحب العمل، وتطوير الموارد البشرية، بالإضافة إلى بناء حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي تلبي احتياجات الشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

من جانبها قالت هبة عياد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تالنت 360: “هذا الاستثمار الذي حصلنا عليه من C. STAR هو شهادة على الثقة برؤية وقدرات تالنت 360. السوق السعودية سوق استراتيجية بالنسبة لنا، ونحن ملتزمون بمساعدة الشركات فيه على النمو من خلال توفير حلول وأدوات مخصصة للموارد البشرية. مع هذا الاستثمار الجديد وهوية العلامة التجارية الجديدة، نحن نتخذ خطوات جريئة نحو تغيير ممارسات الموارد البشرية وإحداث تأثير دائم في النظام البيئي الريادي بالمنطقة.”

وأضاف أحمد الدرقاوي الشريك المؤسس ورئيس قطاع تطوير الاعمال في تالنت 360 وقائد التوسع في السعودية:" توسعنا في المملكة العربية السعودية لا يمثل مجرد نمو، بل يعكس التزامنا بأن نكون جزءًا لا يتجزأ من النظام البيئي الديناميكي في المملكة. مع هذا الاستثمار من C. STAR، لدينا الموارد والدعم اللازم لبناء حلول موارد بشرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكن الشركات من التوسع بفعالية وإدارة مواهبها وتحقيق أهدافها الطموحة. نحن متحمسون للمساهمة في رؤية 2030 من خلال الابتكار وتعزيز منظومة ريادة الأعمال المزدهرة.”

وأكد محمد سعيد، الذي انضم كشريك مؤسس ورئيس قسم الاستراتيجية في تالنت 360: “التوسع في المملكة العربية السعودية خطوة مهمة لتالنت 360. السوق هنا لديها حاجة مميزة لحلول موارد بشرية شاملة تدعم النمو الديناميكي للشركات المحلية. من خلال توفير خدمات موارد بشرية مخصصة، نسعى لتمكين الشركات والمساهمة في تطوير النظام البيئي للأعمال في المملكة. ومع سجلنا الحافل بالنجاح، نحن واثقون من أن تالنت 360 ستلعب دورًا حيويًا في مواجهة التحديات الفريدة للموارد البشرية ومساعدة الشركات على تحقيق كفاءة أكبر ونمو مستدام. نؤمن بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري إلى جانب التقدم التكنولوجي، حيث يظل الناس في قلب كل عمل ناجح، وحلولنا مصممة لتعزيز الإمكانات البشرية والمؤسسية معًا.”

فيما أضاف حاتم الغامدي، الرئيس التنفيذي لـ C. STAR ومستشار تالنت 360: “تفخر C. STAR بدعم تالنت 360 في مهمتها لتغيير ممارسات الموارد البشرية وتمكين الشركات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. بصفتي مستشارًا، أتطلع إلى العمل عن كثب مع الفريق لمواءمة حلولهم المبتكرة مع احتياجات السوق المحلية. معًا، سنساهم في نمو النظام البيئي للأعمال في المملكة ودعم الرؤية الريادية لرؤية السعودية 2030.”