"القاهرة الإخبارية": الاحتلال الإسرائيلي يواصل مداهماته واعتقالاته في الضفة الغربية

أكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، ولاء السلامين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عمليات المداهمة والاعتقال في مختلف مناطق الضفة الغربية، حيث دخلت قوات الاحتلال إلى حي كفر عقب شمال القدس، واعتدت على شبان فلسطينيين خلال مواجهات اندلعت أثناء استقبال الأسرى المحررين.

وأشارت الى تدمير قوات الاحتلال للبنية التحتية في مدينة جنين ومخيمها، حيث لا تزال العملية العسكرية مستمرة لليوم الخامس على التوالي، كما قامت قوات الاحتلال بتفجير مركبة فارغة، وواصلت اقتحام القرى المجاورة لمخيم جنين، مثل بلدتي قباطية وسيلة الحارثية، واعتقلت عددًا من الفلسطينيين.

وأوضحت السلامين، أن قوات الاحتلال تقوم بتدمير المنازل وإحراقها في مخيم جنين، كما تسعى لتهجير العائلات الفلسطينية من منازلها من خلال الضغط عليها بشكل مكثف، فالعديد من العائلات نزحت إلى القرى المجاورة، في حين تم تخصيص مراكز إيواء للنازحين الذين أجبروا على ترك منازلهم بسبب القصف والتهديدات المستمرة من قبل الاحتلال.