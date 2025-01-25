أرقام قياسية جديدة.. محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ في البريميرليج

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، محققًا ثلاثة أرقام قياسية جديدة تضاف إلى مسيرته الأسطورية.

تخطى هنرى

تخطى صلاح أسطورة أرسنال السابق، الفرنسي تيري هنري، في قائمة هدافي البريميرليج عبر التاريخ، ليصبح في رصيده 176 هدفًا، منفردًا بالمركز السابع.

الهدف الـ100

سجل صلاح هدفه رقم 100 على ملعب "أنفيلد" في مباريات البريميرليج، ليعزز مكانته كأحد أعظم لاعبي ليفربول على أرضه.

الهدف الـ176

أصبح صلاح ثاني أكثر لاعب أجنبي تسجيلًا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 176 هدفًا، متفوقًا على العديد من النجوم، ويأتي خلف سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي السابق، الذي سجل 184 هدفًا.

إنجازات محمد صلاح تؤكد مكانته كأحد أبرز أساطير الدوري الإنجليزي الممتاز وأيقونة رياضية عالمية.