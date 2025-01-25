طائرة الزمالك تُسقط الأهلي بثلاثية وتحقق لقب البطولة العربية للأندية

تُوج الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، بلقب البطولة العربية للكرة الطائرة، بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على صالة قطر القطري، في الدور النهائي للبطولة.

وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يتوج بها الفارس الأبيض باللقب العربي.

جاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25 - 21

25 - 18

25 - 20

قائمة الزمالك في البطولة العربية

وخاض الزمالك منافسات البطولة العربية بقائمة تضم كل من: "أحمد يوسف عفيفي - أشرف اللقاني - محمد رضا "الهو" - محمد مجدي "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوي - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافي - ديميتري - ماتيوس يوزويك".

وترأس رامي نصوحي عضو مجلس الإدارة بعثة الفريق بقطر.

ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديراً فنياً، وليد عبد العال مدرباً عاماً، محمد عبد المنعم "ماركو" مدرباً مساعداً، شادي فهيم محللاً للأداء، أحمد سعودي طبيباً، عبد الرحمن غانم إخصائياً للتأهيل، أحمد شعلان مديراً إدارياً، أحمد سالم مخططاً للأحمال، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولاً للمهمات".

قائمة فريق طائرة الأهلي

وتضم بعثة رجال الطائرة فى قطر 14 لاعبًا هم: حسام يوسف وعبد الحليم عبو ومحمد رمضان ويوندر جارسيا ومحمد عسران وعبد الرحمن الحسينى وإسلام عبد السميع وأحمد عزب وأندريا سانتانجيلو وسيف عابد ومصطفى جابر وزياد أسامة وعبد الرحمن سعودى ومحمد عثمان.