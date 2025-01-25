أتلتيكو مدريد يتعادل مع فياريال في مباراة متكافئة بالدوري الإسباني

انتهت مواجهة أتلتيكو مدريد وفياريال بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الحالية من الدوري الإسباني.

افتتح جيرارد مورينو التسجيل لصالح فياريال في الدقيقة 29، بعد استغلاله لهفوة دفاعية من أتلتيكو مدريد، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الضيف 1-0.

وفي الشوط الثاني، تمكن أتلتيكو مدريد من العودة في المباراة بفضل هدف صامويل لينو في الدقيقة 58، بعد هجمة منسقة عادت بالفريق إلى أجواء اللقاء.

حاول كلا الفريقين تسجيل هدف الفوز في الدقائق المتبقية، لكن صلابة الدفاع وتألق حارسي المرمى حالا دون تغيير النتيجة.

بهذا التعادل، يحصل كل فريق على نقطة تعزز موقفه في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يستمر الصراع على المراكز المتقدمة في البطولة.