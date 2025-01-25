الأهلي يقرر زيادة أسعار تذاكر مباراة بيراميدز للحد الأقصى

كشف مصدر عن زيادة أسعار تذاكر الدرجة الأولى والمقصورة في مباراة الأهلي أمام بيراميدز، بمسابقة الدوري الممتاز، للحد الأقصى المسموح له، بناء على طلب إدارة النادي الأهلي صاحب الأرض والجمهور حيث أن المباراة من تنظيم الأحمر.

وقال المصدر في تصريحات صحفية، الأهلي حدد أسعار تذاكر الدرجة الأولى بقيمة 300 جنيه، بدلا من 200 جنيه، بينما وصلت أسعار تذاكر المقصورة إلى 500 جنيه، بزيادة 200 جنيه عن سعرها المتعارف عليه في مباريات الأهلي.

وتابع، وضعت رابطة الأندية بالتنسيق مع شركة تذكرتي، حدا أقصى لأسعار التذاكر بداية من الموسم الحالي وهذا ما استخدمه النادي الأهلي في هذه المباراة".

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، غدا الأحد، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة بمسابقة الدوري الممتاز.