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السبت 25 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بورنموث يكتسح نوتنجهام فورست بخماسية نظيفة في البريميرليج

بورنموث
بورنموث
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 حقق فريق بورنموث فوزًا كبيرًا ومفاجئ على نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. 

افتتح جاستن كلويفرت التسجيل لبورنموث في الدقيقة التاسعة، بعدما استغل تمريرة حاسمة من تايلر آدامز لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه 1-0. 

في الشوط الثاني، انفجر هجوم بورنموث بشكل كبير، حيث سجل دانجو واتارا ثلاثة أهداف "هاتريك". 

جاء الهدف الأول في الدقيقة 55 بمساعدة جاستن كلويفرت، ثم أضاف هدفه الثاني في الدقيقة 61 بتمريرة من تايلر آدامز، قبل أن يختتم الثلاثية في الدقيقة 87.

وفي الدقيقة 90+1، أضاف أنطوان سيمنيو الهدف الخامس لفريقه بعد تمريرة مميزة من ماركوس تافيرنييه، ليؤكد تفوق بورنموث الكامل في المباراة. 

بهذا الفوز الكبير، يواصل بورنموث تعزيز موقفه في جدول الترتيب، بينما يتلقى نوتنجهام فورست هزيمة قاسية مفاجئه وتكسر سلسله من التنائج الايجابية لمدربه البرتغالى نونو سانتو.

بورنموث نوتنجهام فورست منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز نونو سانتو جدول الترتيب دوري الإنجليزي الممتاز