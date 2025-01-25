ضمن مشروع "أهل مصر".. الثقافة تطلق الملتقى الـ 19 لفنون الفتاة والمرأة بالغردقة

ضمن برامج وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية، وبرعاية الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، انطلقت اليوم السبت فعاليات الملتقى الثقافي الـ 19 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، و تستمر الفعاليات حتى 29 يناير الحالي.

في كلمتها خلال افتتاح الملتقى، أكدت الدكتورة دينا هويدي، مدير عام ثقافة المرأة والمدير التنفيذي لمشروع أهل مصر للفتيات أهمية هذا الحدث الذي يركز على دعم وتمكين المرأة والفتاة في المحافظات الحدودية، موضحة أن الهدف الأساسي للملتقى هو تعزيز قيم الانتماء للوطن، تحقيق العدالة الثقافية، وتحقيق الدمج الثقافى بين فتيات وسيدات المحافظات الحدودية، وتشكيل الوعي المجتمعي من خلال أنشطة ثقافية وفنية متميزة.

وأضافت أن الملتقى يقدم فرصا حقيقية للتفاعل الثقافي بين المشاركات، مما يساهم في إثراء التجربة الشخصية وتعزيز الترابط بين فتيات المحافظات الحدودية.

وأوضحت أن الملتقى يشارك به 6 محافظات حدودية هي البحر الأحمر بمراكزها حلايب والشلاتين وأبو رماد، ومحافظة أسوان بمراكزها اسوان والنوبة، ومحافظة الوادي الجديد بمراكزها الداخلة والخارجة ومحافظة شمال سيناء ومحافظة جنوب سيناء ومحافظة مطروح بالإضافة إلى محافظات غير حدودية هي القاهرة والمحافظة المضيفه البحر الأحمر بمدينة الغردقة.

وأشارت أن الملتقى يضم مجموعة من الورش الفنية والحرفية التي يشرف عليها نخبة من المدربين والأكاديميين المتخصصين، بالإضافة إلى محاضرات ولقاءات تثقيفية تتناول قضايا حيوية مثل الصحة النفسية، التكنولوجيا، والقضايا الاقتصادية، كما أشارت "هويدي" إلى أن البرنامج يتضمن ورشا حرفية وتراثية تهدف إلى إحياء التراث المحلي وتعليم الفتيات مهارات يمكنهن استثمارها مستقبلا.

شهد اليوم الأول للملتقى حضور محمد رجب، مدير عام فرع ثقافة البحر الأحمر، وعدد من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة، حيث أعربوا عن تقديرهم لهذا الحدث الذي يمثل منصة للتواصل الثقافي والفني بين المحافظات.

لقاء عن الاقتصاد الأخضر

بدأت الفعاليات بمحاضرة تثقيفية قدمها الباحث الدكتور فاضل محمد بعنوان "الاقتصاد الأخضر البيئي"، حيث استعرض تعريف الاقتصاد الأخضر وأهميته في تحقيق التنمية المستدامة من خلال التركيز على حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين البيئة والاقتصاد، كما تناولت المحاضرة العلاقة بين الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق، موضحا تأثيرهما في الحفاظ على الموارد البحرية والبرية، كما قدم المحاضر أمثلة تطبيقية مثل مشروعات الطاقة المتجددة وإعادة التدوير، والتي تعد من أبرز أدوات الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية البيئية والاجتماعية في المحافظات الحدودية.

ورش الملتقى

وتواصلت الفعاليات بانطلاق مجموعة من الورش الفنية والحرفية، التي تهدف إلى تعليم المشاركات مهارات عملية تسهم في تنمية قدراتهن الحرفية والثقافية، وقدمت سماح فاروق ورشة الحلي والإكسسوارات، حيث أوضحت للفتيات كيفية تصميم وصناعة الحلي باستخدام خامات متنوعة مثل الخرز والأسلاك، مع التركيز على دمج الألوان بأسلوب يتماشى مع التراث المحلي، وأدارت شيرين عفيفي ورشة أشغال المكرمية، التي ركزت على تعليم تقنيات تشكيل الخيوط لإنتاج قطع يدوية مميزة، وقدمت إيناس حسين ورشة التطريز التي تناولت فنون الزخرفة بالخيوط الملونة المستوحاة من التراث المحلي، فيما قادت انشراح محمد ورشة الشنط المصنوعة من الخرز، وركزت الورشة على تصميم شنط يدوية باستخدام الخرز، مع شرح تقنيات التثبيت والتصميم الدقيقة.

كما تضمنت الورش الحرفية ورشة "فيانسيه" التي أشرفت عليها الدكتورة أميمة رشاد لتقديم فنون الحرف اليدوية الحديثة.

وفي الجانب الثقافي، قدم الصحفي محمد خضر ورشة لتعليم أساسيات كتابة الخبر الصحفي، حيث تم تدريب المشاركات على أساسيات كتابة الأخبار الصحفية، بدءا من اختيار الفكرة، وصياغة العناوين الجذابة، وحتى كتابة محتوى خبري بأسلوب مهني.

وأدار المخرج شاذلي صلاح ورشة المسرح، وركزت الورشة على تعليم المشاركات أساسيات الأداء المسرحي، التعبير الجسدي، وتطوير مهارات الإلقاء.

كما قدم الكاتب مجيب عيد ورشة كتابة القصة القصيرة، حيث تعرفت المشاركات على كيفية بناء القصة بأسلوب إبداعي، وفي مجال التصوير الفوتوغرافي، أشرف المدرب طارق الصغير على ورشة متخصصة تناولت أساسيات التصوير وتقنيات استخدام الكاميرا.

الملتقى تقيمه الإدارة العامة لثقافة المرأة، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع "أهل مصر"، وإقليم جنوب الصعيد الثقافي بإدارة محمود عبد الوهاب، وفرع ثقافة البحر الأحمر.

مشروع "أهل مصر"، أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة الموجهة للمحافظات الحدودية، والذي يهدف إلى تحقيق العدالة الثقافية وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، مع الاهتمام بإحياء التراث المحلي ورعاية المواهب وبناء جيل جديد واع قادر على المساهمة في بناء المستقبل.

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