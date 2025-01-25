الشاورما اللبناني تتصدر قائمة أفضل 100 ساندوتش في العالم

تصدرت الشاورما اللبنانية قائمة أفضل 100 ساندويتش في العالم بحسب موقع Tasteatlas، وذلك بحصولها على تصنيف 4.6 من أصل 5 نجمات.

وذكر التقرير أن الشاورما اللبنانية المتبلة والمشوية على سيخ تُعد واحدة من أشهى وجبات اللحوم في الشرق الأوسط، وترجع أصولها إلى عصر الإمبراطورية العثمانية، حيث إن اسمها مشتق من النطق العربي للكلمة التركية çevirme، والتي تشير إلى السيخ الدوار الذي يُطهى عليه اللحم.

وأضاف: تُصنع الشاورما إما بلحم الضأن أو الديك الرومي أو الدجاج أو اللحم البقري أو مزيج من أنواع مختلفة من اللحوم التي تُطهى ببطء لساعات وتُنقع في عصائرها ودهونها، ما يكسبها طراوة لا مثيل لها، ولكن السر الحقيقي للحصول على شاورما لبنانية مثالية يكمن في التتبيلة.

واعتماداً على الصنف، يجب أن يُتبل اللحم لمدة يوم على الأقل، وتعتمد هذه التتبيلات إما على الزبادي أو الخل، وعادة ما تتضمن توابل عطرية ونكهات مثل القرفة والقرنفل والهيل وجوزة الطيب والفلفل الأسود والبهارات والليمون المجفف والفلفل الحار والثوم والزنجبيل والليمون وورق الغار، وأحياناً شرائح البرتقال.

وحلَّ ساندويتش «بون مي»، وهو نوع شائع من السندويتشات الفيتنامية التي تشترك في نفس المكون الأساسي وهو الخبز الفرنسي، في المركز الثاني ضمن قائمة الأفضل عالمياً، تلاه شطيرة «تومبيك» أو كباب جوبيت التركي، وهي نوع من أنواع شطائر «الدونر» الشهيرة، في المركز الثالث.

في المركز الرابع «بان مي ثيت»، وهو نوع تقليدي من ساندويتش بان مي المصنوع من أنواع مختلفة من اللحوم الباردة الفيتنامية، فيما جاء ساندويتش «بان مي هاو كواي سا» الفيتنامي أيضاً خامسَ الترتيب العام.

وحل «جيباريتو» في المركز السادس ضمن قائمة Tasteatlas، وهو ساندويتش بورتوريكي فريد من نوعه مصنوع من الموز المهروس المقلي بدلاً من الخبز.

أما ساندوتش «بانينو كول بولبو» التقليدى الإيطالي فجاء سابعاً، وفي المركزين الثامن والتاسع على التوالي كانت شطيرة «تورتاس» المكسيكية و«لوبستر رول» الأمريكية، في حين حجز ساندويتش «بوتيفارا» البيروفي الترتيب العاشر في القائمة.