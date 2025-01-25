محافظ أسوان: إطلاق اسم مجدي يعقوب على محور وكوبري بديل الخزان



أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أنه سيتم مخاطبة مجلس الوزراء ووزارة النقل للموافقة على مقترح المجلس التنفيذى للمحافظة بإطلاق أسم الدكتور مجدى يعقوب جراح القلب العالمى على محور وكوبرى بديل خزان أسوان الحر ، وأيضاً إطلاق أسم الراحل اللواء سمير يوسف محافظ أسوان الأسبق على محور وكوبرى دراو الجديد وذلك تقديراً وعرفاناً ورداً للجميل لهذه الرموز الوطنية المخلصة التى ساهمت فى خدمة أبناء المجتمع الأسوانى .

تخصيص 812 م2 بعزب كيما لإقامة نقطة إسعاف ومبنى متعدد الطوابق

ووجه المحافظ بتخصيص قطعة أرض بمساحة 812 م2 لصالح مرفق الإسعاف بمنطقة كيما لإقامة نقطة إسعاف ، ومبنى متعدد الطوابق عليها ، ويتم تجيهزها بواسطة هيئة الإسعاف وذلك كمساهمة من المحافظة لرفع المعاناة عن أهالى مناطق عزب كيما بشكل عام ..

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لإجتماع المجلس التنفيذى اليوم ، بحضور القيادات التنفيذية والبرلمانية والأمنية والعسكرية والدينية .