مكالمات خادشة وابتزاز وجثة بها طعنات.. ماذا حدث داخل شقة سائق الوراق؟

شهدت منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، واقعة مأساوية حيث لقي سائق توك توك مصرعه طعنا علي يد عشيقته بعد ابتزازه لها وتهديدها بنشر محادثات ومكالمات جنسية بينهما.

علاقة غير شرعية

حيث أدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، وقالت إنها تعرفت علي سائق توك توك "المجني عليه" ونشبت بينهما علاقة عاطفية تطورت لحضورها لشقته وإقامة علاقة جنسية كاملة في غياب زوجة المجني عليه، وتكررت اللقاءات بينهما.

محادثات جنسية

وأضافت المتهمة، أنها أرادت انها تلك العلاقة وفي وقت غياب زوجة المجني عليه طالبها بالحضور لشقته، ولكنها رفضت في بداية الأمر، فقام بابتزازها وتهديدها بنشر مكالمات ومحادثات جنسية بينهما علي مواقع التواصل.

لو مجتيش الشقة هفضحك

فقامت المتهمة بالذهاب إلي شقته وفور دخولها أخرجت سلاح أبيض سكين من حقيبة اليد ملكها وانهالت عليه ضربا محدثة إصابته التي اودت بحياته، "قالي لو مجتيش الشقة هفضحك.. روحت وموته ومش ندمانه" علي حد قولها.

بلاغ الزوجة

تفاصيل تلك الواقعة المأساوية كما دونتها سجلات مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، ببلاغ إلي غرفة عمليات النجدة من ربة منزل تفيد بأنه فور حضورها إلي شقتها الكائنة بدائرة القسم، عثرت علي جثة زوجها به طعنات ومسجي علي الأرض.

الكاميرات تحل اللغز

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة سائق توك توك، به آثار عدة طعنات دون وجود آثار سرقة أو كسر بمداخل ومخارج الشقة، علي قدما وساق بدأت الأجهزة الأمنية رحلة البحث والتحري وجمع المعلومات وتفريغ الكاميرات التي كشفت عن خروج سيدة من العقار في وقت مزامن لوقوع الجريمة.

ضبط المتهمة

وبتتبع خط سيرها وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة لقيام المجني عليه بابتزازها وتهديدها بنشر محادثات ومكالمات جنسية بينهما عقب رفضها الاستمرار في العلاقة معه.

قرارات النيابة

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات والتي أمرت بانتداب طبيبا شرعيا لتشريح جثمان المجني عليه وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية لها وتسليم الجثمان لذويه لاستكمال إجراءات الدفن، كما واجهت النيابة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقرت بصحتها وعليه أمرت النيابة بحبسها 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وجاري استكمال التحقيقات.