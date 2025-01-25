كيان سند شباب الصعيد بالمنيا يحتفل بعيد الشرطة ويطلق مبادرة "سفراء القرى"

قدم كيان سند شباب الصعيد بالمنيا التهنئة لرجال الشرطة المصرية بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال ٧٣ للشرطة المصرية الذي يرمز إلى التضحيات العظيمة والجهود المستمرة في سبيل حماية الوطن وتأمين المواطنين.حيث قامو بتوزيع الشيكولاته والورود على رجال الشرطة والمواطنين وذلك بمراكز ديرمواس وسمالوط ،وتقديم الدروع وشهادات التقدير لرجال الشرطة بالمنيا مشيدين بدور قوات الشرطة في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وأهمية عملهم الدؤوب في مواجهة التحديات التي يواجهها الوطن.

ودشن كيان "سند شباب الصعيد" بتدشين مبادرة "سفراء القرى"، وذلك بهدف تمكين الشباب ودعم المجتمعات الريفية في صعيد مصر وتسليط الضؤ على النماذج الناجحه ،و تم إطلاق المبادرة بمركز شباب سمالوط بحضور الاستاذ محمود نصر منسق المحافظة و خليفه داخلى مدير مركز شباب سمالوط والعديد من قيادات الكيان .

يعد عيد الشرطة من المناسبات الوطنية المهمة، ويُحتفل به فى ٢٥ يناير من كل عام، تخليدًا لذكرى «معركة الإسماعيلية»، التى وقعت فى ٢٥ يناير ١٩٥٢، وتصدت فيها قوات الشرطة المصرية للاحتلال البريطانى فى مدينة الإسماعيلية.

وأصبح هذا اليوم منذ ذلك الحين رمزًا للبطولة والتضحية التى قدمها رجال الشرطة فى سبيل حماية الوطن، ليحتفل المصريون فيه بتلك المناسبة العظيمة، كتعبير عن تقديرهم لدور رجال الشرطة فى الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.