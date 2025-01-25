محمد صلاح يسجل.. ليفربول يسحق إبسويتش تاون بمشاركة سام مرسي

انتهت المباراة التي جمعت ليفربول بإبسويتش تاون بفوز ساحق للريدز 4-1، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم ليفربول مبكرًا في الدقيقة 11 عن طريق دومنيك سوبوسلاي بعد تمريرة من إبراهيم كوناتي.

وفي الدقيقة 35، أضاف محمد صلاح الهدف الثاني لفريقه بعد تمريرة حاسمة من كودي جاكبو، الذي أضاف هو نفسه الهدف الثالث في الدقيقة 44 بعد تمريرة رائعة من صلاح، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول 3-0.

في الشوط الثاني، استمرت هيمنة ليفربول على المباراة، وتمكن كودي جاكبو من إضافة هدف آخر في الدقيقة 66 بعد تمريرة من ترنت ألكسندر أرنولد.

ورغم تألق ليفربول، تمكن إبسويتش تاون من تقليص الفارق في الدقيقة 90 عبر جاكوب غريفز بعد تمريرة من خوليو إنسيسكو.

اللقاء انتهى بفوز ليفربول 4-1، ليواصل الفريق تحقيق انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز.