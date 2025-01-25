ads
السبت 25 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد صلاح يسجل.. ليفربول يسحق إبسويتش تاون بمشاركة سام مرسي

محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 انتهت المباراة التي جمعت ليفربول بإبسويتش تاون بفوز ساحق للريدز 4-1، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم ليفربول مبكرًا في الدقيقة 11 عن طريق دومنيك سوبوسلاي بعد تمريرة من إبراهيم كوناتي.

وفي الدقيقة 35، أضاف محمد صلاح الهدف الثاني لفريقه بعد تمريرة حاسمة من كودي جاكبو، الذي أضاف هو نفسه الهدف الثالث في الدقيقة 44 بعد تمريرة رائعة من صلاح، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول 3-0.

في الشوط الثاني، استمرت هيمنة ليفربول على المباراة، وتمكن كودي جاكبو من إضافة هدف آخر في الدقيقة 66 بعد تمريرة من ترنت ألكسندر أرنولد. 

ورغم تألق ليفربول، تمكن إبسويتش تاون من تقليص الفارق في الدقيقة 90 عبر جاكوب غريفز بعد تمريرة من خوليو إنسيسكو.

اللقاء انتهى بفوز ليفربول 4-1، ليواصل الفريق تحقيق انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح إبسويتش تاون الدوري الإنجليزي الممتاز ألكسندر أرنولد الشوط الاول سوبوسلاي رباعية تمريرة حاسمة تقليص الفارق تقدم ليفربول