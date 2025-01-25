منتخب الناشئين يشارك في دورة ودية ببولندا

تلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم دعوة لمشاركة المنتخب الوطنى للناشئين مواليد 2009 فى دورة ودية دولية ببولندا، خلال الفترة من 6 إلى 12 أبريل المقبل بمشاركة أربعة منتخبات، هي مصر وبولندا، بالإضافة إلى منتخب من أوروبا وآخر من أمريكا الجنوبية.

ووافق الكابتن علاء نبيل على تلبية الدعوة بعد استطلاع رأى الكابتن حسين عبداللطيف المدير الفني للمنتخب، وأحالها إلى مجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ قرار نهائي بشأن المشاركة فيها.