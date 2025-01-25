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السبت 25 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

التضخم يهدد عطلات الأوروبيين هذا العام

التضخم
التضخم
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تشهد باقات العطلات السياحية الأوروبية ارتفاعًا في الأسعار بنسبة تصل إلى 11.5% هذا العام مقارنة بعام 2024، وفقًا لتحليل جديد صدر اليوم السبت.
وأشارت منظمة "ويتش؟" إلى أن هذا الارتفاع يرجع إلى مجموعة من العوامل، منها زيادة الطلب، وارتفاع تكاليف الطاقة للفنادق، وضغوط القدرة الاستيعابية لشركات الطيران.
وتناول التحليل أسعار أكثر من 8،000 رحلة سياحية أوروبية، بمقارنة الحجوزات التي تمت هذا الشهر للرحلات المغادرة في أغسطس 2025 مع الحجوزات التي تمت في يناير 2024 للرحلات المغادرة في أغسطس من نفس العام، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
وارتفع متوسط السعر للفرد لقضاء عطلة لمدة سبعة أيام في هذه الوجهات من 1،038 جنيهًا إسترلينيًا إلى 1،157 جنيهًا، ما يعني أن الأزواج يحتاجون إلى دفع 238 جنيهًا إضافيًا في المتوسط.
كما لوحظت زيادات كبيرة في أسعار الرحلات إلى وجهات أخرى مثل إيطاليا (7.4%)، والبرتغال (6.8%)، وقبرص (6.4%)،. أما الزيادة المتوسطة عبر جميع الوجهات فكانت 4.2%.
وأوضحت "ويتش؟" أن هذه الزيادات جاءت مقارنة بمؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة، الذي بلغ 2.5% حتى ديسمبر 2024، بينما كان معدل التضخم في منطقة اليورو 2.4%.
وعلى الجانب الآخر، انخفضت أسعار بعض الوجهات المحدودة مثل إيبيزا (6.4%) وتينيريفي (2%)، وقال روري بولاند، محرر مجلة "ويتش؟ ترافل": "رغم تباطؤ التضخم خلال العام الماضي، أظهرت أبحاثنا الأخيرة أن أسعار العطلات تسير عكس الاتجاه العام بسبب زيادة الطلب وارتفاع تكاليف الطاقة والوقود".

العطلات التضخم