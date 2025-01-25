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السبت 25 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نيوكاسل يونايتد يحطم ساوثهامبتون بالثلاثية فى الدوري الانجليزي

نيوكاسل
نيوكاسل
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 انتهت المباراة التي جمعت ساوثهامبتون مع نيوكاسل يونايتد بفوز الأخير 3-1، في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن شهدت المباراة تقلبات مثيرة في النتيجة.

تقدم ساوثهامبتون في الدقيقة 10 عبر هدف مبكر سجله يان بيدناريك بعد عرضية من جيمس بري. ومع مرور الوقت، عاد نيوكاسل للسيطرة على المباراة، وتمكن من التعديل في الدقيقة 26 عبر أليكسندر إيزاك، الذي سجل هدف التعادل بعد تمريرة حاسمة من جاكوب ميرفي.

في الشوط الثاني، استمر نيوكاسل في الضغط على ساوثهامبتون، وأعاد التقدم في الدقيقة 30 عن طريق أليكسندر إيزاك بعد تمريرة من ميرفي. وفي الدقيقة 51، سجل ساندرو تونالي الهدف الثالث لنيوكاسل بعد تمريرة من أنتوني جوردون، ليؤكد الفوز 3-1.

النتيجة تمنح نيوكاسل يونايتد ثلاث نقاط هامة في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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