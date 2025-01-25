حرب الرسوم الجمركية.. شركات صلب في كندا والمكسيك ترفض طلبات أمريكية جديدة

رفضت بعض شركات صناعة الصلب في كندا والمكسيك طلبات جديدة للتوريد للولايات المتحدة بسبب مخاوف من أن الرئيس دونالد ترامب سيعيد فرض الرسوم قريبًا.

وتوقف موردو الصلب في المكسيك عن تلقي الطلبات على المواد هذا الأسبوع، وهم ينتظرون إجراءً محتملًا من ترامب، وفقًا لشبكة "بلومبرج" نقلا عن شركة فلاك جلوبال ميتالز.

وأشار ترامب هذا الأسبوع إلى خطط لفرض تعريفات جمركية هدد بها سابقًا تصل إلى 25% على المكسيك وكندا بحلول الأول من فبراير، وفي حين أن البلدين معفيان من تعريفة الصلب الشاملة بنسبة 25% التي فرضتها الولايات المتحدة خلال إدارة ترامب الأولى، إلا أن هناك قلقًا متزايدًا في الصناعة من أن المعدن لن يحصل على استثناء.

وقال جيريمي فلاك، الرئيس التنفيذي لشركة فلاك جلوبال ميتالز لتوزيع الصلب ومقرها أريزونا، في مقابلة، "هناك الكثير من الخوف والسياسة التجارية المتغيرة من قبل شركات صناعة الصلب المكسيكية فيما يتعلق بنهجها في هذه السوق".

وتعد كندا أكبر مصدر أجنبي لتوريد الصلب إلى الولايات المتحدة والمكسيك هي ثالث أكبر مصدر، وفقًا لبيانات وزارة التجارة الأمريكية، استهلكت الولايات المتحدة حوالي 91 مليون طن من الصلب في عام 2023، حيث تمثل الواردات حوالي 27% من إجمالي الطلب، وفقًا لبحث أجرته مورجان ستانلي.