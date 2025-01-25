وزير الثقافة يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض القاهرة للكتاب للتهنئة بعيد الشرطة

حرص الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، على زيارة جناح وزارة الداخلية المشارك في الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة الـ73 وحرصًا على تهنئة رجال الشرطة وتقدير جهودهم المتواصلة في حماية الوطن.

وأشاد وزير الثقافة بالدور التوعوي المميز الذي يقوم به جناح وزارة الداخلية في المعرض، حيث يُبرز بطولات الشرطة وتضحياتها في خدمة الوطن والمواطن.

وأثنى على الجهود المبذولة لتوثيق هذه البطولات وعرضها بأساليب مبتكرة تجذب الجمهور وتعزز الانتماء الوطني.

وأشار الوزير إلى أن الفن يلعب دورًا حيويًا في إيصال الرسائل التوعوية والوطنية، مشددًا على أهمية استخدام الإبداع في تعزيز الوعي المجتمعي وتكريم جهود الشرطة المصرية في مختلف المجالات.