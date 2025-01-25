ديانج يسجل هدفًا رائعًا ويقود الخلود للفوز على الرائد بالدوري السعودي.. فيديو

قاد المالي أليو ديانج فريقه الخلود للفوز على الرائد بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الرس، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

شارك ديانج أساسيًا مع الخلود ضد الرائد، ولعب حتى الدقيقة 90+1 لاستبداله بزميله فرحة الشهراني، بعدما سجل هدف فوز فريقه في مباراة اليوم.

افتتح الجزائري أمير سعيود التسجيل لصالح الرائد في الدقيقة 25، لينتهي الشوط الأول بتأخر رفاق أليو ديانج في النتيجة بهدف للا شيء.

هدف أليو ديانج في شباك الرائد

وفي الشوط الثاني، أدرك محمد صوان التعادل لفريق الخلود، قبل أن يخطف ديانج هدف الفوز في الوقت القاتل، وذلك في الدقيقة 87، بعدما مرر الكرة في وسط الملعب، ثم تقدم لاستلامها في منتصف ملعب الخصم، وتخطى مدافع الرائد مسددًا الكرة من داخل منطقة الجزاء.

شارك أليو ديانج في 16 مباراة مع الخلود في الدوري السعودي من أصل 17، أحرز خلالها هدفين ولم يصنع أي هدف حتى الآن.

انتقل أليو ديانج إلى الخلود في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

بتلك النتيجة، رفع الخلود رصيده إلى 19 نقطة، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بينما تجمد رصيد الرائد عند 14 نقطة في المركز الخامس عشر.