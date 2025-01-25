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السبت 25 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بايرن ميونخ يفوز على فرايبورج في الدوري الألماني

هارى كين
هارى كين
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انتهت المباراة المثيرة بين فرايبورج وبايرن ميونخ بفوز الأخير 2-1 في إطار منافسات الدوري الألماني.

بدأت المباراة بنشاط هجومي من بايرن ميونخ، حيث تمكن هاري كين من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 15 بعد تمريرة حاسمة من إيريك داير.

 في الشوط الثاني، بايرن ميونخ عاد سريعًا ليحسم اللقاء لصالحه في الدقيقة 54، حيث سجل كيم مين جاي هدفًا رائعًا بعد تمريرة حاسمة من جوشوا كيميش، ليحقق الفريق البافاري فوزًا صعبًا.

حاول فرايبورج العودة إلى المباراة، ونجح في تعديل النتيجة في الدقيقة 68 عن طريق ماثياس جينتير، الذي سجل الهدف بعد تمريرة من ريتسو دوان.

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