ads
السبت 25 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

إطلاق غير مسبوق.. OPPO تعيد تعريف التصوير تحت الماء في السوق المصرية

OPPO
OPPO
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تخطط  OPPO ، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية، لإطلاق سلسلة هواتف جديدة في مصر، تُعد هذه السلسلة هي الأحدث في إصدارات OPPO، حيث تتسم بالعديد من التكنولوجيات والابتكارات المتطورة.

ستقدم سلسلة OPPO الجديدة ميزات ذكاء اصطناعي متقدمة وأداءً مميزاً لمزيد من عملاء OPPO في مصر، مع وظائف بمستوى الهواتف الرائدة، والتي تشمل AI Live Photo وAI Editor، إلى جانب قدرات رائعة للتصوير تحت الماء، بفضل مقاومتها القوية للماء والغبار بمعايير IP66/IP68/IP69.

تتميز كل الهواتف الجديدة بتصميم جذاب وسمات مبتكرة، حيث تجمع بين الأناقة والاستخدام العملي على أعلى المستويات.

تستهدف  OPPO إطلاق كافة ابتكاراتها وتكنولوجيتها الجديدة في مصر، باعتبارها أحد أهم الأسواق بالنسبة لشركة OPPO  في المنطقة، مع تقديم تجارب استثنائية لكل مستخدمي هواتف OPPO في مصر، سواء كانوا من هواة التصوير أو الاستمتاع بالألعاب أو من المستخدمين الذين يحبون اقتناء الأفضل على الإطلاق.

OPPO العلامة التجارية هواتف جديدة لتصوير لهواتف الذكية