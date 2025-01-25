إطلاق غير مسبوق.. OPPO تعيد تعريف التصوير تحت الماء في السوق المصرية

تخطط OPPO ، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية، لإطلاق سلسلة هواتف جديدة في مصر، تُعد هذه السلسلة هي الأحدث في إصدارات OPPO، حيث تتسم بالعديد من التكنولوجيات والابتكارات المتطورة.

ستقدم سلسلة OPPO الجديدة ميزات ذكاء اصطناعي متقدمة وأداءً مميزاً لمزيد من عملاء OPPO في مصر، مع وظائف بمستوى الهواتف الرائدة، والتي تشمل AI Live Photo وAI Editor، إلى جانب قدرات رائعة للتصوير تحت الماء، بفضل مقاومتها القوية للماء والغبار بمعايير IP66/IP68/IP69.

تتميز كل الهواتف الجديدة بتصميم جذاب وسمات مبتكرة، حيث تجمع بين الأناقة والاستخدام العملي على أعلى المستويات.

تستهدف OPPO إطلاق كافة ابتكاراتها وتكنولوجيتها الجديدة في مصر، باعتبارها أحد أهم الأسواق بالنسبة لشركة OPPO في المنطقة، مع تقديم تجارب استثنائية لكل مستخدمي هواتف OPPO في مصر، سواء كانوا من هواة التصوير أو الاستمتاع بالألعاب أو من المستخدمين الذين يحبون اقتناء الأفضل على الإطلاق.