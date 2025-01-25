بوروسيا دورتموند يتعادل مع فيردر بريمن في مباراة مثيرة

انتهت المباراة المثيرة التي جمعت بوروسيا دورتموند مع فيردر بريمن بالتعادل 2-2 في الدوري الألماني.

المباراة شهدت تحولات مثيرة حيث تقدم بوروسيا دورتموند أولاً في الدقيقة 28، عبر هدف رائع سجله سيرو جيراسي بعد تمريرة من جوليان براندت. ومع بداية الشوط الثاني، تمكن فيردر بريمن من تعديل النتيجة في الدقيقة 51 عبر ماركو فريدل مدافع بروسيا دورتموند

وفي الدقيقة 64، أحرز فيردر بريمن الهدف الأول عن طريق مارفين دوسكتش بعد تمريرة حاسمة من ينس ستاج، وعاد ليحقق التعادل في الدقيقة 72 بواسطة ليوناردو بيتنكورت بعد تمريرة من ميلوس فيلكوفيتش.

اللقاء انتهى بتعادل 2-2، ليحصل كل فريق على نقطة ثمينة في إطار منافسات الدوري الألماني.