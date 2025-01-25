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السبت 25 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

شرطة السياحة والآثار تقدم الورود والهدايا لزائري المناطق الأثرية بالمنيا

احتفالا بعيد الشرطة..

شرطة السياحة والآثار
شرطة السياحة والآثار تقدم الورود والهدايا لزائري المناطق الأ
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في إطار الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة، قامت شرطة السياحة والآثار بمحافظة المنيا، بالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة، باستقبال الزائرين الأجانب والمصريين في المناطق الأثرية والسياحية. 

وتم خلال الفعالية تقديم الورود والهدايا التذكارية للزوار، في أجواء احتفالية عكست روح الترحيب والاهتمام بتنشيط السياحة.

ومن جانبه، أكد الدكتور ثروت الازهرى مدير إدارة السياحة بالمحافظة أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود المحافظة لتعزيز الصورة الإيجابية عن المعالم الأثرية في المنيا، وإبراز الدور الحيوي الذي تقوم به شرطة السياحة في تأمين وحماية التراث الحضاري المصري.

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المنيا المناطق الأثرية شرطة السياحة والآثار محافظة المنيا الادارة العامة للسياحة استقبال الزائرين