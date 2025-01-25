الظهور الأول للثنائي الجديد جراديشار والعش في تدريبات الأهلي .. صور

شارك الثنائي الجديد في صفوف الأهلي نجيك جراديشار ومصطفى العش، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمرة الأولى بعد إعلان النادي التعاقد معهما أمس لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي.

ويخوض الأهلي تدريبه الأخير مساء اليوم على ملعب النادي بفرع مدينة نصر استعدادا لمواجهة بيراميدز غدا الأحد، في الجولة العاشرة الدوري الممتاز.

ظهور جراديشار والعش في مران الأهلي

وظهر الثنائي الجديد، في مران الأهلي المُقام حاليا بمدينة نصر، على أن يدخل الفريق معسكرا مغلقا عقب المران مباشرةً، استعدادا لمواجهة الغد، المقرر لها الساعة السابعة مساء.