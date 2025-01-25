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السبت 25 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الظهور الأول للثنائي الجديد جراديشار والعش في تدريبات الأهلي .. صور

نجيك جراديشار
نجيك جراديشار
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شارك الثنائي الجديد في صفوف الأهلي نجيك جراديشار ومصطفى العش، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمرة الأولى بعد إعلان النادي التعاقد معهما أمس لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي.

ويخوض الأهلي تدريبه الأخير مساء اليوم على ملعب النادي بفرع مدينة نصر استعدادا لمواجهة بيراميدز غدا الأحد، في الجولة العاشرة الدوري الممتاز.

ظهور جراديشار والعش في مران الأهلي

وظهر الثنائي الجديد، في مران الأهلي المُقام حاليا بمدينة نصر، على أن يدخل الفريق معسكرا مغلقا عقب المران مباشرةً، استعدادا لمواجهة الغد، المقرر لها الساعة السابعة مساء.

جراديشار مصطفى العش صفوف الأهلي الدوري الممتاز بيراميدز