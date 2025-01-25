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السبت 25 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ختام فعاليات تدريب أطباء مستشفى أجا حول التعامل مع حالات التسمم الحاد

تمهيداً لإعلانها أول وحدة من نوعها

جانب من التدريب
جانب من التدريب
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أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اختتام فعاليات  تدريب أطباء مستشفى أجا المركزي على كيفية التعامل الأمثل مع حالات التسمم الحاد تمهيدًا لإعلان المستشفى كأول وحدة من نوعها تابعة لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة.


ولفت وكيل الوزارة إلى أنه جارى العمل على إنشاء 4 وحدات للسموم بمستشفيات (أجا المركزى _ السنبلاوين - بلقاس - المنزلة ) وانه سيتم البدء بمستشفى أجا نظراً لتوافر القوى البشرية اللازمة بها .


شارك بالتدريب 70 طبيباً من مختلف الأقسام المعنية بالتعامل مع حالات التسمم من أطفال وباطنة ورعايات وذلك استكمالاً لخطة ملف السموم بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة لرفع كفاءة الأطقم الطبية في التعامل مع حالات التسمم الحاد.


استمرت الدورة التدريبية على مدار يومين متتاليين , وحاضر بها الدكتورة انتصار عبدالمنعم نظمي مسئول السموم بادارة الرعاية الحرجة والعاجلة حيث تناولت بالشرح أساسيات التعامل مع أشهر حالات التسمم وكيفية تقديم أفضل خدمة طبية لتلك الحالات مثل حالات الانتحار بالاضافة لشرح المواد الغير سامة وكثيرة التردد على المستشفيات لتعريف الأطباء بطبيعتها.


اختتمت فعاليات البرنامج بمناقشة بعض حالات التسمم  في صورة case scenario  حيث تم تقسيم الحضور لمجموعة فرق لعرض كل حالة وشرح كيفية التعامل معها  وذلك كنوع من المحاكاة العملية والتطبيقية لما تناولته الدورة.

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