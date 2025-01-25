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السبت 25 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعادل إيجابي بين لايبزيج وباير ليفركوزن بسبب النيران الصديقة

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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 انتهت المباراة المثيرة التي جمعت لايبزيج مع باير ليفركوزن بالتعادل 2-2 في الدوري الألماني، بعد مباراة شهدت العديد من التحولات والإثارة.

افتتح باير ليفركوزن التسجيل في الدقيقة 18 عن طريق باتريك شيك، ليعزز تقدم الفريق في الشوط الأول. لكن لايبزيج عاد في الدقيقة 41 بهدف التعادل عبر ديفيد راوم. 

في الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 36، سجل أليكس جارسيا هدفًا رائعًا لصالح ليفركوزن بعد تمريرة حاسمة من فلوريان فيرتز، ليعيد التقدم لصالح الضيوف. لكن في الدقيقة 84،ومن نيران صديقة احرز مدافع ليفركوزن  إيدموند تابسوبا هدف التعادل القاتل لصالح لايبزيج ليمنح الفريق نقطة ثمينة في المباراة.

اللقاء شهد تبادلًا للهجمات من الفريقين، وكان الحارسان في مواجهة تحديات كبيرة طوال المباراة. بالنهاية، انتهت المباراة بنتيجة 2-2، وهو ما يعكس التوازن بين الفريقين في هذا اللقاء.

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