تشيلسي بالقوة الهجومية الضاربة أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أعلن الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة مانشستر سيتي، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل فريق تشيلسي، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره مانشستر سيتي بملعب الاتحاد، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل تشيلسي مباراته ضد مانشستر سيتي بالقوة الهجومية الضاربة، حيث يقود التشكيل كول بالمر، بجانب جادون سانشو ونيكولاس جاكسون ونوني مادويكي.

يحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي في المرتبة الخامسة وفي رصيده 38 نقطة.

تشكيل تشيلسي ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: ريس جيمس - تريفوه تشالوباه - ليفي كولويل - ماركو كوكوريلا

خط الوسط: إنزو فيرنانديز - موسيس كايسيدو - كول بالمر

وفي الهجوم: نوني مادويكي - نيكولاس جاكسون - جادون سانشو.