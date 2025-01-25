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السبت 25 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مسؤول إسرائيلي: تل أبيب لم تتلق أى تفاصيل عن وضع الرهائن

الرهائن الإسرائيليين
الرهائن الإسرائيليين
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قال مسؤول إسرائيلي، في تصريحات نشرتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت، أن تل أبيب لم تتلق بعد قائمة توضح بالتفصيل ما إذا كان الرهائن المتبقون المحتجزون في غزة ميتين أم أحياء، لكنه توقع الحصول علي التفاصيل بحلول نهاية اليوم.

وأعرب مسؤولون إسرائيليون إنهم يعتقدون أن غالبية الرهائن الـ 26 المتبقون في غزة، ومن المقرر إطلاق سراحهم خلال المرحلة الأولى من الاتفاقية، على قيد الحياة، لكن ليس لديهم معلومات كافية عن جميع الرهائن.

وأكدوا أن بعض الرهائن المتوقع إطلاق سراحهم خلال نفس المرحلة ماتوا بالفعل.

ومن المتوقع أن تستمر المرحلة الأولى من الصفقة، الجارية مع المقاومة الفلسطينية حاليا، لمدة ستة أسابيع وستشهد إطلاق سراح 33 من الرهائن الإسرائيليين بشكل متقطع.

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