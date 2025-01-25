جهاد حرب: فرحة غامرة تسيطر على عائلات الأسرى الفلسطينيين

قال جهاد حرب، مدير مركز ثبات لاستطلاع الرأي، إن المقاومة هي ردة فعل على الاستعمار الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، موضحا أنه مع انتهاء الاحتلال الإسرائيلي تنتهي جميع المجموعات المسلحة التي نراها في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وأوضح «حرب» خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، أنه سيكون هناك بناء للدولة الفلسطينية واستقرار والأمن والازدهار في هذه المنطقة، مشيرا إلى أن المعيق الوحيد لهذه الأمور هو الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، هناك فرحة غامرة تسيطر على عائلات الأسرى الفلسطينيين رغم المرارة التي شهدها الفلسطينيون نتيجة الكارثة التي حلت في قطاع غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من 15 شهرًا ماضية، وكانت مأساة كبيرة لدى الفلسطينيون، معلقًا:« جميع الفلسطينيون يفرحون عندما يجدون أسراهم قد خرجوا من سجون الاحتلال على سبيل المثال من بينهم "محمد الطوس" الذي مر عليه 40 عامًا في سجون الاحتلال».