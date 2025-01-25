في عيدهم الثالث والسبعين.. ضباط الشرطة في عيون السينما والدراما.. أحمد السقا "تيمور وشفيقة".. محمد سعد "اللي بالي بالك”.. أحمد زكي وفيلم زوجة رجل مهم .. نور الشريف الظالم والمظلوم

الفن مرآة المجتمع له دور فعال في تقديم كافة الشخصيات وجرس إنذار لكل القضايا والأحداث وتحتفل مصر اليوم الموافق 25 يناير بعيد الشرطة تخليدا لذكرى موقعة الإسماعيلية يوم 25 يناير عام 1952، يأتي هذا اليوم من كل عام محملاً بالتضحيات من رموز الأبطال وساهمت قوة مصر الناعمة بتجسيد شخصية رجال الشرطة وتناولت تضحيتهم ووطنيتهم.

ترصد" البوابة نيوز" في هذا التقرير عدد من النجوم الذين جسدوا دور ضابط الشرطة في السينما والدراما :

أحمد السقا

النجم أحمد السقا من أبرز الشخصيات التى جسدت دور ضابط الشرطة في السينما والدراما وأبرز تلك الأعمال فيلم "تيمور وشفيقة" حيث جسد تيمور الذي يعمل في الحراسات الخاصة لكبار المسئولين

تدور أحداث الفيلم في إطار قصة حب قوية تنشأ بين تيمور وشفيقة (منى زكي) التي تحصل على الدكتوراه، وبعد ذلك تُعين وزيرة لأحد الوزراء ويكون ضابط الحراسات هو نفس الشخص الذي تحبه ويحدث بينهما خلافات كثيرة بسبب ذلك المنصب و بينما ظهر السقا فى مسلسل "الاختيار 3" فى تجسيد شخصية ضابط المخابرات الحربية باسم مصطفى خليفة الذى يعمل على أكثر من مأمورية خاصة بالعمليات التكفيرية فى سيناء، وأبرزها عملية رفح الإرهابية التى راح ضحيتها 16 مجندا مصريا، ويعمل تحريات للوصول إلى العناصر التى قامت بالعملية فى سيناء، حيث يراقب زوجة أحد العناصر للوصول إلى شيء يساعده فى المأمورية وغيرهم

كريم عبد العزيز

أيضاً جسد النجم كريم عبد العزيز دور ضابط الشرطة من خلال فيلم "الباشا تلميذ" بسيوني عبدالسلام بسيوني ضابط شرطة شاب، يُكلف بكشف عصابة كبرى لتجارة المخدرات في إحدى الجامعات الخاصة فيتنكر في شكل طالب بالجامعة ليتمكن من الاندماج داخل شلة من الأصدقاء ليصل من خلالهم إلى العصابة ومسلسل "الأختيار" في جزئية الثاني والثالث حيث جسد شخصية ضابط الأمن الوطنى زكريا يونس الذى واجه الخلايا الإرهابية التي اختبأت وسط أهالى القاهرة وأحبط مخططهم لتفجير العديد من المنشآت الحيوية، سلط المسلسل الضوء على كشف جهاز الأمن الوطنى نوايا الجماعة الإرهابية فى تخريب البلد، والتى منها اشعال حرب أهلية، وتهريب السلاح عبر الحدود المصرية.

محمد سعد

من أشهر الأدوار التي قدمها اللمبي النجم محمد سعد دوره ضابط الشرطة في فيلم " اللي بالي بالك " يدور الفيلم في إطار كوميدي حيث يُقبض على (اللمبي) بعد محاولته سرقة عقد شقة والده من عمه، ويودع السجن، وإذا به يكتشف تشابه الغريب مع مأمور السجن (رياض المنفلوطي) الذي يصاب في حادثة بعد محاولة (اللمبي) الهروب من السجن ومطاردة (رياض) له، وتجري طبيبة عملية جراحية وتضع مخ (رياض) في جسد (اللمبي)، مما يفجر العديد من المواقف الكوميدية.

أحمد زكي

جسد الفنان الكبير الراحل شخصية ضباط الشرطه من خلال فيلم زوجة رجل مهم الذي يعد من أهم أدواره في السينما المصرية هشام (أحمد زكي) ضابط في المباحث يبدو من الوهلة الأولى أنه شخصٌ طيبٌ، ودودٌ أو هكذا انخدعت فيه زوجته منى (ميرفت أمين).

تظن منى أن زوجها شخصٌ طيبٌ ،لكنها تكتشف حقيقته بعد الزواج حيث تكتشف أنه غير سوي ومتسلط ويستغل سلطته كضابط شرطة بكل شكلٍ من الأشكال.

تتحول حياة منى لجحيمٍ؛ حيث يحرمها من كل مُتع الدنيا بخلاف سوء معاملته لكل من حوله حتى جيرانه.

يرصد الفيلم من خلال حياة تلك الأسرة الصغيرة كثيرًا من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية في جوٍ درامي مليءٍ بالواقعية.

نور الشريف

جسد الراحل الفنان الكبير نور الشريف دور من أعظم أدواره حين جسد دور ضابط الشرطة في فيلم الظالم والمظلوم .

تدور أحداث الفيلم حول شاب يعمل في ميناء الإسكندرية، ويتزوج من حبيبته الجميلة بدور، والتي يشتهيها أحد كبار المسئولين في الاتحاد الاشتراكي، فيستخدم نفوذه بكل الطرق الممكنة وبمعاونة رجاله يدخل الزوج السجن ظلمًا ويحكم عليه بـ25 سنة ويسيطر هو على بدور، ويخرج بعد انقضاء مدة عقوبته لكى ينتقم ممن ظلموه ، وسط مطاردات يقوم بها ابنه الضابط الذي لا يعرف هويته، ويسعى للقبض عليه.