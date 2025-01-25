موقف مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة تشيلسي، في قمة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف فريق مانشستر سيتي بقيادة مرموش، اليوم السبت، نظيره تشيلسي على ملعب الاتحاد، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود عمر مرموش تشكيل مانشستر سيتي أمام تشيلسي، في أول مباراة له مع السيتي، بعد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني لمدة 4 سنوات ونصف.

يحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 38 نقطة، بينما يأتي تشيلسي في المرتبة الرابعة وفي رصيده 40 نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي ضد تشيلسي

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: ماتيوس نونيز - عبد القادر خوسانوف - مانويل أكانجي - جوشكو جفارديول

خط الوسط: إلكاي جوندوجان - ماتيو كوفاسيتش - برناردو سيلفا

وفي الهجوم: عمر مرموش - إيرلينج هالاند - فيل فودين.