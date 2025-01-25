الإفراج عن 4466 نزيلا من مراكز الإصلاح بمناسبة عيد الشرطة

بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 73 عاماً على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية.. وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.

عقد قطاع الحماية المجتمعية لجانا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (4466) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.



يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.