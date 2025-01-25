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السبت 25 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الإفراج عن 4466 نزيلا من مراكز الإصلاح بمناسبة عيد الشرطة

الإفراج عن 4466
الإفراج عن 4466 نزيلا من مراكز الإصلاح بمناسبة عيد
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بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 73 عاماً على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية.. وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.

 عقد قطاع الحماية المجتمعية لجانا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (4466) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. 
    
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

4466 نزيلا لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل