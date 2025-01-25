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السبت 25 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كولو مواني على رأس تشكيل يوفنتوس ضد نابولي بالدوري الإيطالي

كولو مواني مهاجم
كولو مواني مهاجم يوفنتوس
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أعلن تياجو موتا، المدير الفني لفريق يوفنتوس، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة نابولي، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

يحل فريق يوفنتوس، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره نابولي بملعب دييجو أرماندو مارادونا، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الفرنسي راندال كولو مواني تشكيل يوفنتوس أمام نابولي، حيث يبدأ أساسيًا في الخط الهجومي، وذلك في ظهور الأول عقب التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

يحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة، بينما يأتي نابولي في صدارة الترتيب وفي رصيده 50 نقطة.

تشكيل يوفنتوس ضد نابولي 

حراسة المرمى: ميكيلي دي جريجوريو 

خط الدفاع: وستون مكيني - فيديريكو جاتي - كالولو - كامبياسو 

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي - كيفرين تورام - كووبميينيرز 

وفي الهجوم: راندال كولو مواني - نيكولاس جونزاليس - كينان يلدز. 

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