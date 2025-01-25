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السبت 25 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لوكاكو يقود تشكيل نابولي ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي

لوكاكو مهاجم نابولي
لوكاكو مهاجم نابولي
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أعلن أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق نابولي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة يوفنتوس، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

يستضيف فريق نابولي، اليوم السبت، نظيره يوفنتوس على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود البلجيكي روميلو لوكاكو تشكيل نابولي أمام يوفنتوس، حيث يتواجد على رأس الهجوم رفقة ماتيو بوليتانو وديفيد نيريس.

يتصدر فريق نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة، بينما يأتي يوفنتوس في المركز الخامس وفي رصيده 37 نقطة.

تشكيل نابولي ضد يوفنتوس 

حراسة المرمى: أليكس ميريت 

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - أمير رحماني - خوان جيسوس - ليوناردو سبينازولا 

خط الوسط: أندريه أنجويسا - سكوت ماكتوميناي - ستانيسلاف لوبتكا 

وفي الهجوم: ماتيو بوليتانو - روميلو لوكاكو - ديفيد نيريس.

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