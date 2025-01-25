مجدي مرشد: رسائل الرئيس السيسي في احتفالية الشرطة واقعية لمواجهة التحديات

أشاد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب، برسائل الرئيس السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ ٧٣، مؤكدا أن كلمة الرئيس السيسي عكست رؤية واقعية لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وأشار مرشد في تصريح له، اليوم السبت، إلى أهمية اليقظة وزيادة الوعي للحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية مشيرا إلى ان ما يحدث في الإقليم يتطلب منا الحذر ووحدة الصف والتكاتف المجتمعي لمواجهة التحديات ومواصلة مسيرة البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة.

وأكد أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد الشرطة الـ ٧٣، تعبر عن إدراك عميق لقيمة التضحيات التي قدمها رجال الشرطة والقوات المسلحة للحفاظ على كيان الدولة المصرية والحفاظ على الأمن القومي المصري.

وتقدم مرشد، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ ٧٣ لعيد الشرطة، وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير.

ولفت إلى أن يوم الخامس والعشرين من يناير في تاريخ مصر رمزاً للعزة والكفاح الوطني، حيث قدم رجال الشرطة، على أرض الإسماعيلية - منذ ٧٣ عاماً - أروع الأمثلة في البسالة والشجاعة والصمود دفاعاً عن كرامة الوطن.