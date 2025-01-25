الكرة النسائيةl سيراميكا يتصدر دوري القسم الثالث و يتأهل رسميا للصعود للقسم الثاني

تصدر الفريق الأول الكرة النسائية بنادي سيراميكا كليوباترا قمة ترتيب القسم الثالث في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية، ليتأهل رسميا للدورة النهائية للصعود للقسم الثاني.

حيث فاز فريق سيراميكا على نظيره محطة جنوب في المباراة التي جمعتهم اليوم السبت ضمن منافسات الدوري، بخمسة أهداف نظيفة، أحرزت الأهداف كل من "نويا –ماريا –جودي –سارة عبدالمنعم"

الجهاز الفني والإداري لفريق سيراميكا كليوباترا

ويأتي تشكيل الجهاز الفني والإداري لفريق الكرة النسائية كالآتي: كابتن أحمد حنفى رئيس القطاع ،كابتن احمد طلعت مدير فنى الفريق الأول ومشرف على القطاع، كابتن مريم عادل محمد عصمت مدرب عام الفريق الأول، كابتن محمود محي مدرب حراس الفريق الأول، دكتور نورهان احمد مصطفى أخصائي علاج طبيعي واصابات ملاعب، دكتور رانيا محمد إبراهيم عبد المقصود السيمرى استشارى تغذية ، كابتن محمد تاج مسؤول مهمات ، كابتن محمد جلال محمد أحمد أبو الليل مدير إدارى القطاع، وكابتن أيمن نوير مخطط الأحمال.