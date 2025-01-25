الأمم المتحدة تعين مبعوثة جديدة في ليبيا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تعيين، هانا سيروا تيتيه، من غانا، ممثلة خاصة له في ليبيا ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية اليوم السبت، أن المبعوثة الأممية تتمتع بخبرة تمتد على مدى عقود على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، حيت شغلت "سيروا تيتيه" مؤخرا منصب المبعوثة الخاصة للأمين العام لمنطقة القرن الأفريقي.

وتخلف "سيروا تيتيه"، عبدالله باتيلي من السنغال الذي شغل المنصب الأممي الأرفع في ليبيا حتى مايو 2024.

وأعرب الأمين العام عن امتنانه لقيادة "باتيلي" وأيضا لنائبة الممثل الخاص في ليبيا "ستيفاني خوري" التي قادت البعثة خلال الفترة الانتقالية.

وكانت " سيروا تيتيه" قد شغلت العديد من المناصب الرفيعة، منها الممثلة الخاصة للأمين العام إلى الاتحاد الأفريقي ورئيسة مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد، والمديرة العامة لمكتب المنظمة في نيروبي... وقبل انضمامها إلى الأمم المتحدة، كانت عضوة رفيعة المستوى في مجلس الوزراء في حكومة غانا إذ كانت وزيرة للخارجية بين عامي ( 2013 و2017 ) وعضوة في مجلس الأمن الوطني ومجلس القوات المسلحة.