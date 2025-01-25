قوات الاحتلال تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بلدة قراوة بني حسان غرب مدينة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية -وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم - "إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت منزل الأسير عبدالعزيز حمد مرعي الذي سيتم الافراج عنه اليوم، واحتجزت شقيقه، وقامت بإلقاء القنابل الصوتية والغاز السام صوب المواطنين ".

وفي سياق متصل، أصيب فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.

وأفادت الوكالة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي صوب مواطن بشكل مباشر، أثناء وجوده برفقة مجموعة من المواطنين قرب منطقة الوادي على شارع الرشيد الساحلي وسط قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ يوم /الأحد/ الماضي 19 يناير الجاري، من خلال الاستهداف المباشر للمواطنين الفلسطينيين، حيث استشهد عدد منهم خلال الأيام الماضية، وأصيب آخرون.