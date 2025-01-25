تأجيل مفاجئ لمباراة الخليج «محمد شريف» ضد الأخدود بالدوري السعودي

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي (روشن)، تأجيل موعد انطلاق مباراة الجولة السابعة عشرة بين فريقي الأخدود والخليج الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف.

وكان من المقرر إقامة مباراة الخليج ضد الأخدود، اليوم السبت الموافق 25 يناير 2025، في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

تأجيل مباراة الخليج ضد الأخدود في الدوري السعودي

ويأتي قرار تأجيل المباراة؛ بناء على تقرير حكم اللقاء، لما تواجهه منطقة نجران من انقطاع في التيار الكهربائي الذي أثر على المدينة وأجزاء واسعة من المنطقة، استنادًا على الفقرة (3) من المادة (14) من اللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري السعودي.

كان محمد شريف خارج تشكيل الخليج أمام الأخدود، حيث تواجد على مقاعد البدلاء، ليستمر في الجلوس بديلًا بعد عودته من الإصابة التي لحقت به مطلع الموسم الجاري 2024-2025.

شارك محمد شريف في 6 مباريات من أصل 16 مع الخليج في الدوري السعودي، أحرز خلالها هدفًا وحيدًا.

وتعمل رابطة الدوري السعودي مع الجهات المعنية على متابعة تطور الحالة وإعادة جدولة موعد إقامة مباراة الخليج والأخدود، ليكون بعد 24 ساعة من موعدها السابق حسب اللوائح.

يحتل الخليج المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 23 نقطة، بينما يأتي الأخدود في المركز الرابع عشر وفي رصيده 15 نقطة.