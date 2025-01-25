الرئيس الأوكراني: مستعدون لنقل الغاز من أذربيجان

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداد بلاده لنقل الغاز من أذربيجان.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة مولدوفا مايا ساندو، اليوم السبت، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - "فيما يتعلق بالغاز، ناقشنا هذا الموضوع مع إلهام علييف رئيس أذربيجان في سويسرا، حيث يبلغ الإنتاج الحالي لأذربيجان حوالي 40 مليار متر مكعب، بينما الاستهلاك المحلي يتراوح بين 14 و15 مليارًا، أما صادرات الغاز، فتبلغ حوالي 25 مليار متر مكعب". وأضاف: "وناقشنا إمكانية التصدير عبر أوكرانيا، حيث يصدر الغاز للعديد من الدول، ويمكنه استخدام بنيتنا التحتية إذا احتاجت دول أخرى في شرق أوروبا لذلك".

وشدد زيلينسكي على أنه لن يتم تمديد العقد الخاص بتصدير الغاز الروسي.. وتابع: "قانونيا، نحن لا ننتهك أي شيئ.. وأخلاقيًا، نحن على حق تمامًا، نحن لا نسمح للروس بجني الأرباح، ويسعدنا أن يستفيد الأذربيجانيون من إنتاجهم".

جدير بالذكر أن اتفاقية عبور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر شبكة النقل الأوكرانية انتهت صلاحيتها في 31 ديسمبر 2024.