ليفربول يتقدم بثلاثية نظيفة على إبسويتش تاون في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد إبسويتش تاون في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بتقدم فريق ليفربول بثلاثة أهداف نظيفة.

سيطر ليفربول على مجريات اللقاء منذ البداية، حيث افتتح دومنيك سوبوسلاي التسجيل في الدقيقة 11 من تسديدة رائعة بعد تمريرة من إبراهيم كوناتي. بعد مضي 24 دقيقة، أضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 35 وقبل نهاية الشوط الأول، سجل جاكبو الهدف الثالث في الدقيقة 44 ، ليعزز تقدم الريدز بثلاثة أهداف.

المباراة شهدت أداءً مميزًا من لاعبي ليفربول، الذين قدموا عرضًا قويًا وواضحًا في طريقهم لتحقيق النقاط الثلاث.