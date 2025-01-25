ندوة "مصر والصين": تعزيز العلاقات الثقافية والتجارية الممتدة لأكثر من 2000 عام

استضافت "القاعة الدولية" ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، ندوة بعنوان "مصر والصين: علاقات قديمة"، والتي نظمت صباح اليوم السبت 25 يناير في إطار محور "تجارب ثقافية". وقد أدار النقاش الدكتور أحمد السعيد، مدير ومؤسس مؤسسة بيت الحكمة للثقافة، وقام بالترجمة الدكتور أحمد ظريف، بحضور مجموعة من الأدباء والصحفيين الصينيين البارزين وهم: لي شان شان كاتبة أدب الأطفال وعضو اتحاد الكتاب الصيني، والناقدة ليو يي منسقة تخطيط الكتب الدولية وناقدة كتب الأطفال، ووانغ تشينغ تشينغ صحفية وخبيرة ثقافية وكاتبة.

تطرقت الندوة إلى العلاقات التاريخية العميقة بين مصر والصين، والتي تمتد لأكثر من 2000 عام، مؤكدين أن هذه العلاقات تشمل العديد من الجوانب الثقافية، الاقتصادية، والسياسية.

وقد تحدث المشاركون عن التعاون المثمر بين البلدين في مجال الاقتصاد والثقافة، مع التركيز على مبادرة الحزام والطريق الصينية التي تمثل جزءًا مهمًا من هذا التعاون.

وفي هذا السياق، أكدت الكاتبة الصينية والباحثة ليو يي على أن العلاقة بين مصر والصين تمثل نموذجًا للتعاون الثقافي والتجاري المتميز، مشيرة إلى أن هناك ارتباطًا مشتركًا بين الشعبين المصري والصيني، رغم المسافات والاختلافات الشكلية بينهما، إلا أن كل منهما يمتلك حضارة غنية ساهمت في تقليل المسافات بينهما. وأضافت أن الكتب لعبت دورًا أساسيًا في تعزيز هذا التلاقي الحضاري بين البلدين.

كما تحدثت ليو يي عن أهمية التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، مشيرة إلى موقع مصر الاستراتيجي الذي يجعلها بمثابة جسر يربط الصين بباقي دول العالم، سواءً كانت دولًا عربية أو أفريقية. ولفتت إلى أن مصر تمتلك فرصة فريدة لتوسيع مكانتها الاقتصادية على مستوى العالم، خاصة في مجال البنية التحتية، معتبرة أن التركيز على تحسين الطرق والقطارات قد يكون مفتاحًا لزيادة الثروات.

من جانبها، تطرقت الكاتبة الصينية لي شان شان إلى دور أدب الأطفال في تعزيز التعاون الثقافي بين مصر والصين، مشيرة إلى أن هذا المجال يساهم بشكل كبير في حماية التراث الثقافي ويساعد في التقريب بين الثقافات. وأضافت أن الكتب تلعب دورًا محوريًا في بناء الجسور الثقافية بين البلدين.

أما الصحفية الصينية وانغ تشينغ تشينغ، فقد تناولت دور الكتابة الصحفية والكتب في نقل الحقيقة والتفاعل الثقافي بين الشعبين.

وأكدت أن الكتابة تلعب نفس الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام، حيث تعكس الواقع وتساهم في فهم الآخر، كما أوصت الشباب بضرورة الاستمرار في القراءة والتوسع في معرفة الثقافات الأخرى، مشيرة إلى أن الكتب والمقالات تعتبر من الأساسيات في حياتنا.

أخيرًا، أشارت الكاتبة ليو يي إلى أن التعاون الثقافي بين مصر والصين يعد من أهم الأسس التي تدعمه العلاقات الثنائية بين البلدين. وتطرقت إلى دور الثقافة في العلاقات الدولية، معتبرة أن الكتب تمثل جسورًا ثقافية وتساهم في تبادل الأفكار والخبرات بين الشعوب.

وأضافت أن العلاقات بين مصر والصين تستند إلى احترام متبادل، معربة عن أملها في تعزيز التعاون في مجالات متعددة مثل الاقتصاد الرقمي، التقنيات الحديثة، والتنمية الخضراء.