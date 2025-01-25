الكرة النسائية l"دجلة 2009" يفوز على الجونة بخماسية ويحافظ على الصدارة

حقق فريق الكرة النسائية بنادي وادي دجلة لمواليد 2009 بقيادة محمد عزت المدير الفني، فوزا ثمينا على نظيره فريق الجونة، في المباراة التي جمعتهم اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري لكرة القدم النسائية.

وسعى كلا الفريقين لخطق نقاط المباراة لصالحه إلا وأن وادي دجلة نجح في خطف نقاط منافسه، حيث فاز وادي دجلة على الجونة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد تلقته شباكهم.

ليحافظ بذلك وادي دجلة على صدارة قمة ترتيب الدوري النسائية لمواليد 2009.

ويضم الجهاز الفني والإداري لفريق وادي دجلة كلا من محمد عزت مدير فنيا للفريق، نورا سيف مدرب عام للفريق ، أحمد جمال مدرب حراس مرمى ويوسف الشيخ مدير إداري، ووسام عثمان رئيس الجهاز.