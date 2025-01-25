الصفقات الجديدة تقود الفريق أمام بيراميدز.. الأهلي ينهي إجراءات قيد العش وجراديشار

أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات قيد الثنائي الجديد مصطفى العش والسلوفيني نجيك جراديشار في اتحاد الكرة اليوم تمهيدا للمشاركة في المباريات بداية من مواجهة بيراميدز غدا.

وتعاقد الأهلي رسميا مع مصطفى العش قادما من صفوف نادي زد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، كما ضم الأهلي المهاجم السلوفيني لمدة 4 مواسم ونصف قادما من نادي فيهيرفار المجري.

وتواجد العش وجراديشار في معسكر الأهلي الحالي ومن المنتظر أن يكون ضمن قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة بيراميدز، مساء غد الأحد، في بطولة دوري NILE.

قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - مصطفى العش - كريم الدبيس - عمر كمال - خالد عبدالفتاح.

خط الوسط: عمرو السولية - إمام عاشور - كوكا - عمر الساعي - كريم نيدفيد - أفشة - مروان عطية - مصطفى أبو الخير- محمد عبدالله - حسين الشحات.

خط الهجوم: جراديشار - سمير محمد - حمزة عبدالكريم.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

تقام مباراة الأهلي وبيراميدز، في تمام الساعة السابعة مساء غد الأحد، على أرضية ستاد القاهرة الدولي، في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.