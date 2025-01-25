محمد صلاح يتخطى هنري ويحطم رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي

تمكن النجم المصري محمد صلاح، من إضافة هدف جديد إلى رصيده في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصل بذلك إلى هدفه رقم 176 مع فريقه ليفربول.

جاء هدف صلاح في المباراة التي جمعت ليفربول بفريق ايبسوتش تاون، حيث أظهر محمد صلاح أداءً رائعًا ومهاراته المعروفة في الهجوم، وساهم هدفه في تعزيز تقدم فريقه، الذي تمكن من تسجيل الهدف الثاني لفريقه فالمباراة المقامة الآن.

تخطى هنرى

وبهذا الهدف، يعزز محمد صلاح مكانته بين أفضل هدافي الدوري الإنجليزي على مر العصور، وتخطى تيرى هنري فى ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزى، حيث اصبح فى المركز السابع وأصبح محمد صلاح واحدًا من أعظم اللاعبين في تاريخ النادي، محققًا العديد من البطولات والإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي.

محمد صلاح، الذي يتمتع بشعبية هائلة في مصر وحول العالم، يُعتبر من أبرز اللاعبين في جيله، ويمثل رمزًا للفخر العربي والإفريقي في الملاعب الأوروبية.