أحمد حجازي يشارك في عودة نيوم للانتصارات في دوري «يلو».. فيديو

شارك النجم المصري أحمد حجازي في المباراة التي فاز بها فريقه نيوم على الطائي بهدف للا شيء، والتي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة في دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو).

تواجد حجازي في تشكيل نيوم الأساسي، ولعب المباراة كاملة، وارتدى شارة القائد، ليسهم في عودة فريقه للانتصارات من جديد في دوري يلو.

افتتح البرازيلي كارلوس جونيور التسجيل مبكرًا، حيث سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 11، بمقصية رائعة، بعد متابعته لكرة ارتدت من حارس مرمى الطائي.

كان أحمد حجازي شارك في مباراة نيوم الماضية أمام أبها، لكنه لم يكمل اللقاء لاستبداله في الدقيقة 46، في أول مشاركة له عقب عودته من الإصابة التي لحقت به منذ أسابيع.

أحمد حجازي

بقيادة أحمد حجازي.. نيوم يستعيد نغمة الانتصارات بعد 4 مباريات

استعاد نيوم نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في 4 مباريات متتالية في دوري الدرجة الأولى السعودي.

بذلك، شارك أحمد حجازي في 8 مباريات مع نيوم في دوري يلو، لم يسجل خلالها أي هدف حتى الآن.

انضم أحمد حجازي إلى نيوم السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من اتحاد جدة بعد فسخ عقده مع العميد.

بتلك النتيجة، تصدر نيوم جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو) برصيد 34 نقطة، بينما تجمد رصيد الطائي عند 29 نقطة في المركز السادس.