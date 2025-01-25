الكشف الطبي بالمجان على 1244 مواطنا في قافلة طبيه بدمياط

أعلنت مديرية الصحة في دمياط، عن إقامة قافلة طبية بأبو راشد مركز كفر سعد، بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وتحت اشراف وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور محمد يحيي بدران.

وأعلنت إدارة القوافل العلاجية بقيادة الدكتورة سها خيري المكاوي منسق القوافل العلاجية بدمياط عن استمرار انعقاد القوافل الطبية لتغطية كافة المناطق وتوفير الخدمات العلاجية بالمجان للمواطنين، حيث انطلقت قافلة طبية مجانية بقرية ابو راشد بمركز كفر سعد و استمرت على مدار يومي الأربعاء والخميس، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

حيث تضمنت القافلة ١٠ عيادات تخصصية، علاوة على تضمنها وحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، وتردد عليها 1244 مواطنا تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، حيث تم إحالة 3 حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات واستصدار قرار علاج علي نفقة الدولة لحالتين وأيضًا إجراء 288 تحليل بمعمل الدم و29 تحليل بمعمل الطفيليات، وكذلك فحص 18 حالة بالأشعة و32 حالة بالسونار، وفحص 128 حالة ضمن مبادرة "افحص واطمن" للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، وعقد 8 ندوات للتثقيف الصحى حضرها 117 مواطن.

واعلن الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة في دمياط، عن تحسين جودة التغذية وصرف أكثر من 587 ألف وجبة في مستشفيات دمياط خلال عام 2024، بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتحت إشراف الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط.

وحققت إدارة التغذية بمديرية الصحة بدمياط بقيادة محمد فريد مدير إدارة التغذية إنجازات مميزة خلال عام 2024 حيث تم صرف 355,200 وجبة للعاملين بالمستشفيات و232,133 وجبة للمرضى بجميع فئاتهم.

كما يجري العمل على تطوير مبنى مطبخ مستشفى حميات دمياط لتحسين جودة الخدمات الغذائية، بالإضافة إلى ذلك تم تنفيذ زيارات مفاجئة للإشراف على أعمال التغذية بالمستشفيات مع استمرار التواصل الدائم مع مسؤولي التغذية لتذليل أي معوقات تواجه العمل بما يضمن تقديم خدمات متميزة للمستفيدين.